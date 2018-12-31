Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов Китая столкнулись два судна - СМИ

Комментариев: 0
Одно из суден затонуло, на его борту находились 14 членов экипажа, восемь человек считаются пропавшими без вести.
Спасатели продолжают поиски восьми членов экипажа затонувшей шхуны
Спасатели продолжают поиски восьми членов экипажа затонувшей шхуны
Думская.net

В результате столкновения с грузовым судном из Гонконга у побережья Китая затонула рыболовецкая шхуна, сообщает в пятницу, 4 января, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в акватории уезда Пинтань. На борту затонувшего судна на момент аварии находились 14 членов экипажа. Шестерых из них удалось спасти, пропавшими без вести числятся восемь человек.

В данном районе продолжается поиск пропавших рыбаков. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты, а также находящиеся рядом суда.

О причинах инцидента информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Канаде две огромные баржи сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту города Ванкувер.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, судно, кораблекрушения, кораблекрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь