В Сербии запретили производство меха

Закон о запрете был принят десять лет назад, чтобы бизнес смог подготовиться к прекращению производства.

В Сербии вступил в силу запрет на разведение и убийство животных для производства меха, сообщает Klix.

"Запрет был принят в 2009 году, но его вступления в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес", - говорится в сообщении.

Причины отмены разрешения на разведение и убийства животных для производство меха не только этические, но и экологические.

Закон, разрешающий разведение животных, за исключением собак и кошек, действует до 2028 года.

На сегодня полностью запретили деятельность предприятий меховой промышленности Австрия, Великобритания, Нидерланды, Люксембург, Чехия, Македония и Словения.

Ряд стран установили переходные сроки для окончательного прекращения подобного производства (Бельгия, Дания, Норвегия, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина), или ввели настолько суровые условия для осуществления этой деятельности, что в этих странах уже не разводят животных для меха (Германия, Швеция, Швейцария, Испания).

Ранее сообщалось, что Fashion week в Лондоне отказалась от натурального меха. Она стала первой неделей моды из так называемой "Большой четверки", решившейся на такой шаг.

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