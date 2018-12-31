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В Германии произошел взрыв у офиса партии

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Взрыв произошел у офиса партии Альтернатива для Германии. Преступник мог действовать из политических мотивов, считают в полиции.
В результате взрыва никто не пострадал
В результате взрыва никто не пострадал
bild.de
У офиса отделения правой партии Альтернатива для Германии в центре города Дебельн произошел взрыв, сообщает в пятницу, 4 января, Bild со ссылкой на полицию.
 
Как сообщил представитель полиции, инцидент произошел в четверг в 19.20 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал, было повреждено здание, в котором расположен офис партии, и соседние дома. Кроме того, взрыв повредил припаркованные рядом фургоны. Размер нанесенного ущерба пока неизвестен.
 
Указывается, что, по подозрениям правоохранительных органов, преступник мог действовать из политических мотивов. В расследовании также участвует управление уголовной полиции федеральной земли Саксония.
 
 
Как сообщалось, в конце декабря в центре Афин у церкви святого Дионисия произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции.
 
Ранее произошел взрыв возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин.
 
 

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Теги: Германия, взрыв, Партия
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Источник: korrespondent.net

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