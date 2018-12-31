Российский телеведущий прочитал рэп в прямом эфире

В ролике он рассказал о своей работе, а также высказался по поводу положения России на международной арене.

Российский телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп в новогодней передаче.

Ролик размещен на YouTube, передают Вести.

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В своем выступлении Киселев рассказал о своей работе, а также высказался по поводу положения России на международной арене.

Эксперимент прошел в рамках проекта Мастер смеха, который нацелен на поиск малоизвестных юмористов. Также телеведущий изъявил желание провести рэп-фестиваль в Коктебеле. По его словам, это мероприятие станет первым многодневным тематическим опен-эйром.

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Не так давно Киселев в эфире своей авторской передачи Вести недели зачитал текст стихотворения Владимира Маяковского под бит. Он назвал футуриста предтечей современных рэперов.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы исполнил песню в стиле рэп.