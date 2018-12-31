ЧП в Магнитогорске: из-под завалов дома спасли животных

Сейчас всех животных уже передали хозяевам.

В Магнитогорске, где 31 декабря в жилом доме произошел взрыв, что привело к частичному обрушению здания, спасатели вытащили из-под завала собаку и пять кошек.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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“Сложнее всего было спасти собаку - напуганный пес не давался, пришлось звать на помощь ветеринаров. Сейчас всех животных уже передали хозяевам“, - сообщает паблик.

До того, 2 января, из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, вытащили живого попугая. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

“Еще одно новогоднее чудо. Сегодня (2 января) из-под завалов вытащили попугайчика“, - цитировал ТАСС описание под фото, на котором запечатлен желтый волнистый попугай.

Также вытащили живого попугая t.me/breakingmash

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Кроме того, объявлены итоги спасательной операции: завалы разобраны, МЧС выводит технику; вода и свет в здании подключены, жители дома, кроме подъездов 5, 6, 7 и 8, возвращены в квартиры. На месте продолжают работать психологи.

Напомним, во вторник, 1 декабря, спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, десятимесячного ребенка. Медики оценивают его состояние как тяжелое.