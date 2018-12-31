Польша хочет изменить "нормандский формат": Германия и Франция не представляют Европу

В МИД Польши также считают, что для разрешения ситуации с агрессией РФ в Украине должен появиться спецпредставитель генсека ООН по Украине.

Чапутович считает, что Меркель и Макрон не могут представлять всю Европу в вопросе Украины EPA/UPG

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По агрессии России в Украине нужны более четкие меры, кроме санкций. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

“У нас общая с Европой позиция: РФ является агрессором, мы не согласны с аннексией Крыма и вмешательством РФ в ситуацию на Донбассе, российские репрессии против украинских кораблей в Азовском море были агрессией“, - подчеркнул он.

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“В определенной степени мы также согласны с реакцией ЕС на агрессию России, посылающей сигнал России через санкции. Но мы хотим более четких мер. Так как мы ближе к США, чем многие европейские партнеры“, - отметил Чапутович.

Глава МИД Польши считает, что должен был назначен специальный представитель генсека ООН по Украине для разрешения ситуации с агрессией РФ.

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Кроме того, он считает, что “нормандский формат“ переговоров должен быть изменен - в них должны участвовать официальные представители ЕС и США, а не лидеры двух стран - Германии и Франции.

“Германия и Франция могут думать, что они представляют Европу, но они не делают этого в нашем понимании. Нас могут представлять только европейские институты, в данном случае верховный представитель (ЕС по вопросам безопасности - прим.ред.), а не другие государства“, - подчеркнул Чапутович.

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Напомним, ранее Яцек Чапутович рассказал, какие задачи будет выполнять новый посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.