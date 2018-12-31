Туркмен спрятал девушку в сумку и пытался ее провезти через границу

Внимание пограничников привлекла большая хозяйственная сумка, подающая "признаки жизни".

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Пограничники Беларуси задержали мужчину и женщину, пытавшихся незаконно пересечь границу на пункте пропуска Веселовка (Беларусь-Украина).

Об этом на официальном сайте сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

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"Внимание пограничников привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, которая подавала признаки "жизни". В ней была обнаружена 22-летняя гражданка Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу" - говорится в сообщении.

По инциденту начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.55 КоАП Республики Беларусь за покушение на незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.

Ранее сообщалось о том, что в 2018 году пограничкам предлагали взятки почти 800 раз.