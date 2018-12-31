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Взрыв у офиса партии в Германии: задержаны три человека

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Полиция задержала троих подозреваемых после взрыва под дверью общественной приемной Альтернативы для Германии в саксонском городе Дебельн.
В связи со взрывом у офиса партии АдГ задержаны три человека
В связи со взрывом у офиса партии АдГ задержаны три человека
dpa

Три человека задержаны в связи со взрывом у дверей  общественной приемной  правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщило в пятницу, 4 января, ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония.

Предполагаемые злоумышленники в возрасте 29, 32 и 50 лет были взяты под стражу еще накануне вечером, непосредственно после происшествия. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности.

Вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв у дверей приемной АдГ в саксонском городке Дебельн. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом, никто не пострадал. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материального ущерба пока неизвестен.

Ранее в центре Афин у церкви святого Дионисия произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Германия, взрыв, Партия, задержание
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Источник: korrespondent.net

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