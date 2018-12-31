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"Желтые жилеты" готовятся к новым протестам

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Участники движения считают, что обещаний Эммануэля Макрона недостаточно для того, чтобы успокоить протест.
Активисты официально объявили у префектуры полиции в Париже о двух митингах
Активисты официально объявили у префектуры полиции в Париже о двух митингах

"Желтые жилеты" официально планируют в субботу провести два митинга на Елисейских Полях и перед мэрией Парижа по случаю восьмого день мобилизации. Об этом сообщает телеканал BFM в пятницу, 4 января.

По словам участников движения, обещаний Эммануэля Макрона недостаточно для того, чтобы успокоить протест. Они официально объявили у префектуры полиции в Париже о двух митингах, которые пройдут в субботу. Первый митинг начнется с Елисейских Полей и будет следовать до Площади Биржи, которая находится во 2-м округе столицы. Второй начнется возле мэрии Парижа и отправится в Национальную ассамблею.

Мобилизация "желтых жилетов", которая в течение нескольких недель уменьшалась, снова может восстановиться после громкого ареста лидера движения Эрика Друэ. Участники движения призывают к усилению противостояния, распространяя призывы к демонстрациям на Facebook. Они планируют митинги на площади Трокадеро и площади Республики, а также в других частях столицы, информация о которых, как говорится в сообщении, "появится в последний момент".

 

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Теги: Франция, протесты, акция, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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