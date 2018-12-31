Личные данные Меркель в Сеть не попали

Ряд немецких и европейских СМИ сообщили, что хакеры разместили в соцсети Twitter электронный адрес Меркель, а также ее факс.

Министр юстиции Германии Катарина Барли отрицает сообщения о том, что личные данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель были опубликованы хакерами.

"Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было", - сказала представитель германского Кабмина.

Тем не менее, ряд немецких и европейских СМИ сообщили, что хакеры разместили в соцсети Twitter электронный адрес Меркель, а также ее факс.

Ранее сегодня стало известно, что личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в интернете в результате хакерской атаки.

До этого хакеры получили доступ к личным данным 997 выходцев из КНДР, бежавших ранее в Южную Корею.

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