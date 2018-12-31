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В Норвегии под лавиной оказались четверо туристов

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Среди пропавших 2 января лыжников были женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Пока их считают пропавшими без вести.
В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина
В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина

В северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает АР вечером в пятницу, 4 января.

По данным СМИ, у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу". Сообщается, что лыжники пропали в среду, 2 января, около 15.00 по Гринвичу.

Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.

Лавина обрушилась на поселок: двое погибших

Ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины.

 

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Теги: туризм, Норвегия, лавина, жертвы, лыжи, Горнолыжный спорт, пропал без вести, лыжники
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Источник: korrespondent.net

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