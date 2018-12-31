В Италии с помощью экскаваторов у инкассаторов украли 2,3 млн евро

Четверо злоумышленников заблокировали фургон двумя грузовиками на государственной автомагистрали.

Преступники использовали два экскаватора, чтобы вскрыть заднюю часть фургона и забрать наличные Corriere della Sera

Итальянская полиция разыскивает грабителей, укравших 2,3 млн евро из банковского фургона. Автомобиль грабители поймали в ловушку на шоссе, сообщает ВВС.

Четверо злоумышленников заблокировали фургон двумя грузовиками на государственной автомагистрали возле города Бари, а затем выстрелила в воздух, чтобы запугать охранников.

Преступники использовали два экскаватора, чтобы вскрыть заднюю часть фургона и забрать наличные.

Трое охранников в фургоне не пострадали. Оба грузовика были подожжены, а экскаваторы были оставлены на месте ограбления.

Грабители в масках, у которых, как утверждается, было автоматическое оружие, сбежали на двух автомобилях. Деньги предназначались для выплаты пенсий в соседнем городе Матера.

Ранее на острове западный Шпицберген одноименного архипелага по обвинению в ограблении банка был задержан гражданин РФ.

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