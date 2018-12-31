Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

Американский лидер отметил, что для этого ему не понадобится одобрение Конгресса. При этом он не исключил, что с верхней палатой парламента удастся договориться.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится долгое время.