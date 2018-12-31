Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

Комментариев: 0
Американский лидер подчеркнул, что может использовать чрезвычайные полномочия для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Reuters.
 
Американский лидер отметил, что для этого ему не понадобится одобрение Конгресса. При этом он не исключил, что с верхней палатой парламента удастся договориться.
 
Ранее Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится долгое время.
 
 
Напомним, с 22 декабря работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, стена, правительство, Трамп, чрезвычайное положение, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь