На границе Газы протестовали тысячи палестинцев
В массовых демонстрациях приняли участие около десяти тысяч палестинцев, пострадали двадцать человек.
На границе Израиля с сектором Газа в пятницу, 4 января, проходили массовые протесты, участие в которых приняли около десяти тысяч палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что демонстранты метали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также поджигали покрышки, кроме того, они пытались прорвать заграждение.
Армейские подразделения использовали средства для разгона толпы, никто из военнослужащих не пострадал.
В министерстве здравоохранения Палестины информировали, что в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали двадцать палестинцев, в том числе пять сотрудников скорой помощи.
Cмотрите фотогалерею: На границе Газы протестовали тысячи палестинцев
Напомним, с конца марта прошлого года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
В мае 2018 года ситуация обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
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