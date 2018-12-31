Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на годы

"Не думаю, что так будет, но я готов и думаю, что могу говорить и от имени республиканцев в нижней и верхней палатах... Я надеюсь, что это не продлится больше нескольких дней, что (федеральные ведомства) очень скоро возобновят работу", - указал Трамп по итогам встречи с лидерами демократов.