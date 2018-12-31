Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на годы
Американский лидер предупредил, что может держать закрытыми часть федеральных структур в течение нескольких лет, если не получит от Конгресса деньги на строительство стены.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду разрешение бюджетного кризиса в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится месяцы и даже годы. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 4 декабря.
"Совершенно верно. Я это сказал", - подтвердил он слова лидера демократов в сенате Чака Шумера о том, что готов ждать годы.
"Не думаю, что так будет, но я готов и думаю, что могу говорить и от имени республиканцев в нижней и верхней палатах... Я надеюсь, что это не продлится больше нескольких дней, что (федеральные ведомства) очень скоро возобновят работу", - указал Трамп по итогам встречи с лидерами демократов.
При этом он не исключил, что бюджетный кризис удастся разрешить в начале следующей недели.
По итогам встречи Трампа с лидерами Конгресса также было объявлено о создании специальной группы по решению вопроса с охраной госграницы США, которая соберется в эти выходные.
Ранее президент США заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой.
Напомним, с 22 декабря работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены.
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