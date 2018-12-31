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В Польше из-за пожара в квест-комнате погибли пять девочек

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Во время инцидента 15-летние подростки проходили игровой квест в закрытом помещении. Вероятной причиной смерти является отравление угарным газом.
В Польше произошел пожар в квест-комнатах
В Польше произошел пожар в квест-комнатах
twitter.com/YoMelloYello

В польском городе Кошалин в пятницу, 4 января, пять человек погибли при пожаре во время прохождения игрового квеста. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что тела были найдены в квест-комнате Escape Room после того, как пожарные потушили огонь. 

Жертвами стали 15-летние девочки-подростки. Также с ожогами госпитализирован 25-летний парень, которого уже допросили следователи.

По информации агентства, погибшие праздновали день рождения одной из девочек. По неофициальной версии, дети умерли в результате отравления угарным газом. 

Отметим, по условиям квеста, дверь на выход девочки могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

Президент страны Анджей Дуда назвал произошедшее "сокрушительной трагедией".

В Варшаве во время пожара погибли шесть человек

Ранее сообщалось, что в селе Яблуница Ивано-Франковской области сгорела гостиница, погиб один человек.

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Теги: Польша, подростки, пожар, развлечения, девочки [-, квест
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Источник: korrespondent.net

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