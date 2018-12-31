В Германии подтвердили потерю груза с химикатами в Северном море

Судно Zoe из-за шторма потеряло два контейнера с бензоилпероксидом и литий-ионными батареями.

Немецкое управление по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что смытые с судна Zoe в Северном море контейнеры с опасным грузом содержат 7,7 тонны бензоилпероксида и 1,5 тонны литий-ионных батарей.

Ведомство требует в случае обнаружения коробок с бензоилпероксидом на берегу не подходить к ним ближе чем на 50 метров и сразу вызвать экстренные службы.

"В воду попали два 20-футовых контейнера с опасным грузом", - сообщили в управлении.

Отмечается, что один из контейнеров содержит 280 коробок бензоилпероксида общим весом 7,7 тонны, во втором находятся 457 коробок литий-ионных батарей общим весом около 1,5 тонны.

В случае, если упаковка будет повреждена и бензоилпероксид опустится на дно, угроза для морских организмов будет очень ограниченной. Если же вещество окажется на берегу - опасность выше, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 2 января контейнеровоз Zoe попал в шторм на пути из голландского Антверпена в немецкий порт Бремерхафен и потерял в Северном море 270 контейнеров, в том числе с опасным грузом.

Ранее сообщалось, что за бортом оказался один контейнер с химикатами и компания MSC, которая владеет судном Zoe, начинает его поиск.

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