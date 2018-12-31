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В США продлили расследование "российского дела"

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Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера продолжит расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер
Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Федеральный суд округа Колумбия продлил работу комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием российского вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 4 января, сообщила газета The Hill.

Отмечается, что решение суда было вынесено за день до истечения срока полномочий комиссии под руководством Мюллера, который, как правило составляет 18 месяцев.

Представитель суда не уточнил, на какой период продлена работа комиссии, однако он не может превышать шести месяцев.

Напомним, в ходе расследования команда спецпрокурора предъявила обвинения 33 фигурантам, в том числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

Сам Трамп неоднократно требовал прекратить расследование, которое он называл "охотой на ведьм". РФ также отрицает вмешательство в американские выборы.

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Теги: Россия, США, выборы в США, расследование
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Источник: korrespondent.net

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