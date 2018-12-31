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В США по дороге в парк развлечений погибли пять детей

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Авария при участии четырех автомобилей привела к гибели учеников церковно-приходской школы.
Во Флориде произошло ДТП с участием четырех машин
Во Флориде произошло ДТП с участием четырех машин
cbs12.com

В штате Флорида 3 января столкнулись два легковых автомобиля и два тягача с прицепами, перевозящих дизельное топливо. В результате ДТП погибли семь человек, сообщил в пятницу, 4 января, телеканал CBS12.

Отмечается, что среди погибших были пять детей, которые направлялись в Disney World.

Инцидент произошел на шоссе между городами Грейнсвилл и Алачуа. На дорогу вылилось около 190 литров топлива, что повлекло за собой возгорание автомобилей. 

Одним из автомобилей оказался пассажирский микроавтобус, в котором ехали ученики церковно-приходской школы прихода Авойлз штата Луизиана.

В ДТП под Николаевом погибли восемь человек

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря в Хмельницкой области грузовик въехал в неработающее кафе. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира.

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Теги: США, ДТП, дети, Флорида, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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