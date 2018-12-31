На аукционе в Токио продали тунца за рекордные $3,1 млн

Торги проходили на новом рыбном рынке в столице Японии. Редкая рыба весом 278 килограммов была поймана у северного побережья страны.

На первых в этом году торгах в Токио тунец весом 278 килограммов был продан за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов). Об этом в субботу, 5 января, сообщило издание The Japan Times.

"Первые торги (тунца - ред.) на рынке Тоесу. Мы сами удивились цене - 333,6 миллиона иен! И очень рады, что смогли купить самого лучшего тунца. Каждому посетителю достанется только одна порция, но уже сегодня он поступит в наши рестораны по обычной для тунца цене", - заявил после аукциона владелец Sushi Zanmai Киеси Кимура.

До сих пор рекордным считался тунец, проданный на старом рыбном рынке Цукидзи в 2013 году. Его вес составлял 200 килограммов, а цена - 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,8 миллиона долларов).

Напомним, в октябре 2018 года в Токио из-за Олимпиады закрыли крупнейший в мире рынок морепродуктов и рыбы Цукидзи. Его перенесли в прибрежный район Тоесу.

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