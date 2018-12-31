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Рекордное число американцев хотят покинуть США

Комментариев: 4
Такой высокий показатель - 16 процентов - связывают с деятельностью президента США Дональда Трампа.
Американцы хотят покинуть США из-за Трампа
Американцы хотят покинуть США из-за Трампа

Рекордное количество граждан США хотят переехать из страны, следует из опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Покинуть Америку насовсем хотят 16 процентов опрошенных. Отмечается, что это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Такой процент связывают с деятельностью президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что во время правления его предшественника Барака Обамы покинуть страну хотели десять процентов американцев, во время правления Джорджа Буша-младшего этот показатель составлял 11 процентов.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк стремительно покидает средний класс. New York Post назвал это явление "шокирующим исходом".

Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение

 

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Теги: США, Эмиграция, миграция, американцы, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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RomaCrimea    05.01.2019, 08:48
Оценка:  0
RomaCrimea
Украина - молодая, перспективная и быстроразвивающаяся страна.
ЛапотьБалалайкін    05.01.2019, 08:01
Оценка:  +1
ЛапотьБалалайкін
ага! і переселитись в вялікую і прєкрасную рассєю)))
Фарабунда_Марти    05.01.2019, 08:25
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Про РФ в статье ни слова.
Скажите, у Вас связанная с Российской Федерацией навязчивая идея или Вы обычный Idiotus Vulgaris?
ЗлаяКошка    05.01.2019, 08:32
Оценка:  0
ЗлаяКошка
Та ні! Навіщо їм РФ, вони в Україну хочуть переселитись
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