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WP: Турция хочет управлять частью Сирии после США

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Турецкая сторона планирует добиться разоружения сирийских курдов - противников Анкары, но союзников Вашингтона.
Турецкие силы в Сирии
Турецкие силы в Сирии

Турция после выхода американской армии из Сирии планирует управлять территориями, освобожденными от группировки "Исламское государство" на востоке. Сейчас они находятся под контролем сирийских курдов, пишет газета Washington Post.

Для этого турецкие власти хотят добиться разоружения Соединенныыми Штатами сирийских курдов, которых американцы снабжали и тренировали на протяжении нескольких лет, как одних из своих главных созников в Сирии.

Кроме того, турецкая сторона хочет, чтобы США дали логистическую и авиационную поддержку ее армии и союзникам из числа оппозиционных сирийских группировок во время готовящейся военной операции на севере и востоке Сирии.

Для обсуждения этих требований в Турцию направится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает газета.

Напомним, после объявления о выводе войск из Сирии президент США  Дональд Трамп заявил, что оставшиеся силы ИГИЛ добьет глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подробно в материале Исход Трампа: кто теперь займется Сирией.

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Теги: США, Турция, Сирия, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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