В течение выходных в отдельных горных районах ожидается выпадение снега до одного метра.

В Австрию пришли сильные снегопады и ветер, что привело к перекрытию дорог и отмене авиарейсов. Об этом в субботу, 5 января, пишет Укринформ.

Отмечается, что в Верхней Штирии были перекрыты некоторые дороги. Больше всего пострадал от непогоды штирийский район Лизен, где в двух небольших поселениях заблокированными оказались сотни местных жителей и туристов.

С целью противостояния стихии власти федеральной земли Штирия обратилась за помощью к военным.

Непогода также повлияла на работу аэропорта Инсбрука (федеральная земля Тироль): многочисленные рейсы в субботу на вылет были отменены, а на прием - перенесены в другие аэропорты.

Cмотрите фотогалерею: Австрию засыпало снегом

Ранее в Турции из-за снегопадов 754 населенных пункта оказались отрезаны от остального мира.

В США из-за непогоды погибли семь человек

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