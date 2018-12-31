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В Таиланде растет число жертв урагана Пабук

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Непогода вызвала ливни, сильные волны в море и порывистый ветер.
Из-за урагана Пабук погибли три человека
Из-за урагана Пабук погибли три человека

В Таиланде из-за тропического шторма Пабук погибли три человека. Об этом в субботу, 5 января, пишет Bangkok Post.

По словам директора Управления по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда Чаяпола Титисака, два человека погибли в округах Пак Пхананг и Чалерм Пракиат.

Из-за урагана в общей сложности эвакуировали 34 089 человек из 240 пострадавших районов.

 

 

Напомним, 4 января шторм Пабук обрушился Таиланд, погиб по меньшей мере один человек.

Как сообщалось, жители южных провинций Таиланда покинули свои дома и прячутся в убежищах из-за урагана.

 

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Теги: ураган, фото, жертвы, непогода, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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