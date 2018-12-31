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"Желтые жилеты" возобновили протесты во Франции

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Акции протеста "желтых жилетов" проходят в Париже, Бордо, Тулузе и Лионе.
"Желтые жилеты" снова вышли на акции протеста
"Желтые жилеты" снова вышли на акции протеста

Сотни демонстрантов акции "желтых жилетов" снова вышли на улицы городов Франции, продолжая протестовать из-за неудовольствия своим экономическим положением. Об этом в субботу, 5 января, сообщает Associated Press.

Число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями 2018 года.

Информации о вспышках насилия во время протестов пока не поступало. Метро в Париже продолжает работу в штатном режиме.

Линии парижского метро были открыты.

Власти предупредили, что не допустят незаконных действий. 

 

 

Как сообщалось, "желтые жилеты" планируют 5 января провести два митинга на Елисейских Полях и перед мэрией Парижа.

Во Франции задержали одного из лидеров "желтых жилетов"

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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