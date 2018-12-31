Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В резиденции Варфоломея спели украинскую колядку

Комментариев: 3
Песня прозвучала в церкви Святого Георгия после речи президента Украины Петра Порошенко.

В резиденции Константинопольского патриарха Варфоломея после подписания Томоса присутствующие, в частности представители Православной церкви Украины, спели известную украинскую колядку "Нова радість стала". Об этом в субботу, 5 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Колядка прозвучала в соборе Святого Георгия (который находится на территории резиденции Варфоломея) после речи президента Украины Петра Порошенко.

"После подписания Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем кто-то запел украинскую колядку "Нова радість стала". И все люди, которые были в храме, поддержали пение. Пели громко и одухотворенно, будто бы вкладывая в эту колядку все величественное содержание сегодняшнего дня", - написал Парубий.

Как сообщалось, Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Рождество, видео, Порошенко, Петр Порошенко, колядки, Андрей Парубий, томос, автокефалия, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    05.01.2019, 22:25
Оценка:  0
Boxerogos
А сало українське жерли?А горілку українську лакали?А український гопак танцювали?А бабів українських педрили?Ні???Так це ж зрада,хай вам грець!!!
wnt    05.01.2019, 22:25
Оценка:  -1
wnt
Ох лютуют кремляди, завыли как кикиморы на мокшанских болотах, и Баба-Яга против!))
fkrfyfan    05.01.2019, 21:42
Оценка:  -2
fkrfyfan
Покажите в исполнении парубия-логопеда, очень хочется поржать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь