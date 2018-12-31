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В Сербии прошли новые протесты против президента

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Массовые акции протеста проходят в Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде и других городах.
Сербы снова вышли на акцию протеста против Вучича
Сербы снова вышли на акцию протеста против Вучича

В Сербии в субботу, 5 января, проходят массовые акции протеста против президента страны Александра Вучича. Об этом пишет Правда.

Акции протеста, в частности, проходят в Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде.

Протесты начались перед зданием философского факультета Белградского университета и на площади перед торговым центром в городе Крагуевац.

"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют ее от нас", - заявляют активисты.

Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.

Как сообщалось, в Белграде 29 декабря состоялся многотысячный марш против Александра Вучича. Предыдущая многотысячная демострация проходила в Белграде 22 декабря.

 

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Теги: президент, протесты, Сербия, протест, акции протеста, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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