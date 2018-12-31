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Убийство студенток в Харькове: подозреваемого задержали

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Подозреваемый в убийстве двух студенток в Харькове, молодой человек задержан на территории Турции.

Турецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове, сообщает DHA в субботу, 5 января.
 
Отмечается, что задержанный прибыл в Турцию 2 января. Цокмез Гусну Цан, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток, был задержан на кладбище возле могилы отца и доставлен в турецкое Бюро общественной безопасности.


 
Напомним, 3 января в Харькове в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Гражданки Турции учились на втором курсе Харьковского национального университета Каразина. Об их исчезновении сообщил однокурсник.
 
В полиции сообщили, что одним из участников убийства иностранок в Харькове мог быть уроженец Турции 1992 года рождения, который после преступления покинул территорию Украины.

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Теги: Турция, видео, убийство, студентки, задержание
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Источник: korrespondent.net

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