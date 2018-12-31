США решили оставить часть войск в Сирии – СМИ

Часть военнослужащих Соединенных Штатов Америки может остаться на юге Сирии на неопределенный срок.

США могут оставить часть войск в Сирии



Часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. Об этом сообщает

Часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

По его словам, президент Дональд Трамп не обговаривал сроки полного вывода войск, но власти США считают, что оставшиеся в Сирии боевики запрещенной террористической организации "Исламское государство" будут уничтожены в течение нескольких недель.



Он также отметил, что военнослужащих, которые покидают Сирию, направят в Ирак.



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