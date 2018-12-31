У побережья Аляски произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 129,5 километрах от города Адак на одноименном острове.



Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски в субботу, 5 января, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр подземных толчков располагался у берегов штата в 129,5 километрах от города Адак на одноименном острове с населением 332 человека.



Сведений о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.

