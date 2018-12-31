У побережья Аляски произошло мощное землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 129,5 километрах от города Адак на одноименном острове.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски в субботу, 5 января, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался у берегов штата в 129,5 километрах от города Адак на одноименном острове с населением 332 человека.
Сведений о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8. До этого сильное землетрясение сотрясло Италию.
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