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У побережья Аляски произошло мощное землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 129,5 километрах от города Адак на одноименном острове.
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски в субботу, 5 января, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков располагался у берегов штата в 129,5 километрах от города Адак на одноименном острове с населением 332 человека.
 
Сведений о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.
 
Ранее сообщалось, что в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8. До этого сильное землетрясение сотрясло Италию.

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Теги: США, Землетрясения, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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