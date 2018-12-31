Переговоры по отмене "шатдауна" провалились – Трамп

Переговоры между Белым домом и представителями Демократической партии не привели ни к каким результатам.



Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу, 5 января.



По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс. "Значительного прогресса не было", – заявил Трамп.

Лидер США добавил, что следующая встреча состоится 6 января, а также подчеркнул необходимость решить проблемы на южной границе страны.

Напомним, 22 декабря 2018 года администрация США объявила о частичной приостановке работы федерального правительства. Причиной стали неразрешенные разногласия между Конгрессом и Белым домом, настаивающим на финансировании возведения стены на границе с Мексикой. По мнению президента Дональда Трампа, на этот проект в бюджете должно быть заложено 5,7 млрд долларов.

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