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Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"

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Французский президент Эмманюэль Макрон в субботу, 5 января, раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов".
Протесты "желтых жилетов" во Франции
Протесты "желтых жилетов" во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал состоявшиеся в субботу, 5 января, акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.
 
"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", – написал французский лидер в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.
 
Напомним, во Франции "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. 5 января в акциях протеста приняли участие около 50 тысяч человек

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Теги: Франция, акции протеста, Эммануэль Макрон, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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