Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"

Французский президент Эмманюэль Макрон в субботу, 5 января, раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов".



Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал состоявшиеся в субботу, 5 января, акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.



"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", – написал французский лидер в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.



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