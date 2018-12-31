В горах Сочи сошла лавина: есть погибшие

В результате схода снежной лавины в российском Сочи в субботу, 5 января, погибли два лыжника.



На горном курорте в Сочи в субботу, 5 января, в лавине погибли два лыжника, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на горном курорте на высоте 2300 м. Там сошла лавина. "В результате пострадали два человека, которые осуществляли катание на оборудованной трассе, закрытой в связи со штормовым предупреждением", – говорится в сообщении.

Спасатели оказали помощь спортсменам и достали их из снега, но по дороге в больницу они скончались.

Напомним, ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины. Кроме того, в Гималаях лавина накрыла лагерь с альпинистами, погибли 9 человек.

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