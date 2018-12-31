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Южная Корея предложила США частично снять санкции с КНДР

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Советник президента Южной Кореи считает, что частичное снятие санкций США с КНДР могло бы ускорить денуклеаризацию.
Парад в Северной Корее
Парад в Северной Корее


Решение США частично отменить санкции в отношении Северной Кореи и решительные шаги Пхеньяна могли бы ускорить процесс денуклеаризации КНДР. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Мун Чжон Ин, передает Интерфакс-Украина.

"Прорыв, возможно, случится в том случае, если Север (КНДР – ред.) предпринял бы смелые шаги, а США в то же время частично отменили санкции. Но не просто требовать того, чтобы кто-либо из них (США и КНДР – ред.) первым пошел на уступки", – заявил он

Мун Чжон Ин также сообщил, что в руководстве Северной Кореи отговаривают лидера Ким Чен Ына от возможной поездки в Сеул. Советник подтвердил появившуюся ранее информацию, что из-за позиции своих соратников Ким Чен Ын ранее перенес визит в Южную Корею.

Напомним, первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, Южная Корея, санкции, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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