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Туристы жалуются на эпидемию постельных клопов в США и Европе

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За последние десятилетия постельные клопы выработали устойчивость к специальным средствам по их нейтрализации.
Постельный клоп
Постельный клоп
webmd.com

В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов, пишет The Telegraph.
 
Отмечается, что количество жалоб растет, а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.
 
По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.

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Теги: Европа, США, туристы, насекомые, клоп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
RomaCrimea    06.01.2019, 06:54
Оценка:  0
RomaCrimea
Укропейцы завезли.
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