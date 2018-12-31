Туристы жалуются на эпидемию постельных клопов в США и Европе

За последние десятилетия постельные клопы выработали устойчивость к специальным средствам по их нейтрализации.



В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов, пишет

В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов, пишет The Telegraph

Отмечается, что количество жалоб растет, а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.







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По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.

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