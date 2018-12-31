Туристы жалуются на эпидемию постельных клопов в США и Европе
За последние десятилетия постельные клопы выработали устойчивость к специальным средствам по их нейтрализации.
В европейских странах и США все больше туристов жалуются на постельных клопов, пишет The Telegraph.
Отмечается, что количество жалоб растет, а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.
По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивые к специальным средствам. Также туристы стали беспечнее, они не проверяют кровати на наличие насекомых во время путешествий.
От ржавой кошки до гигантского клопа. Самые странные животные Индии
От ржавой кошки до гигантского клопа. Самые странные животные Индии
Напомним, ранее ученые выяснили, что постельных клопов человечество позаимствовало у летучих мышей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент