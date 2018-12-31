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В РФ не планируют обмен "шпионами" с США

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Ранее депутат верхней палаты российского парламента Олег Морозов назвал задержанного в РФ американца Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США.
Пола Уиллана пока не спешат обменивать
Пола Уиллана пока не спешат обменивать
EPA
 
В Министерстве иностранных дел России заявили, что не видят причин ставить вопрос об обмене Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, на россиян, арестованных в других странах, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Рябков, передает Интерфакс.
 
"Ситуация с гражданином США и ряда других стран Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с требованиями нашего законодательства, а также в соответствии с нашими двосторонними обязательствами, касающихся обеспечения консульского доступа к гражданину указанных стран", - отметил он.
 
 
Перед этим депутат верхней палаты российского парламента Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США - Виктора Бута и Марию Бутину.
 
Бута в США приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, а Бутину обвиняют в незаконном лоббизме.
 
Напомним, что ФСБ сообщила о задержании Уилана 31 декабря и заявила, что тот проводил шпионские акции. Родственники американца говорят, что он приехал в Россию на свадьбу своего друга. 
 
5 января в МИД РФ сообщили о задержании американцами гражданина России на Северных Марианских островах.
 
 
 
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Теги: Россия-США, США, шпионаж, МИД РФ
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Источник: korrespondent.net

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