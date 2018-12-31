В США остановили автоматическое повышение зарплаты администрации Трампа

В США до сих пор не принят закон о финансировании правительства, документ не был принят из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой.

Государственное управления кадрами США приказало государственным учреждениям отменить запланированные автоматические повышения зарплаты вице-президенту Соединенных Штатов Майку Пенсу и министрам администрации Дональда Трампа, сообщила журналист газеты The Wahington Post Лиза Рейн, передает "Голос Америки".

"Это ответственное решение приняли только после того, как о повышении сообщили общественности", - написала Рейн в Twitter.

Late breaking news from @USOPM following our story on pay raises for top Trump political appointees: Memo from acting director Margaret Weichert directs agencies to stand down on enacting the raises until Congress acts. Prudent action taken only after the raises were made public — Lisa Rein (@Reinlwapo) 5 января 2019 г.

"Перед этим The Washington Post писала, что в результате прекращения действия ранее введенных ограничений на повышение зарплаты чиновникам, ведущие чиновники Трампа должны были получить автоматическое повышение годовой зарплаты в размере 10 000 долларов. Это произошло потому, что до сих пор не принят закон о финансировании правительства США, а ограничения, заложенные в предыдущий, - потеряли силу", - отмечает "Голос Америки".

По данным The Washington Post, зарплата вице-президента США должна была вырасти с 230 700 до 243 500 долларов в год, министров правительства Соединенных Штатов - с 199 700 долларов в год до 210 700, а их заместителей - с 179 700 до 189 600.