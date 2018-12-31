"Желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции

Передние двери здания, в котором располагается офис спикера правительства, были частично разрушены с помощью строительных инструментов.

Субботние антиправительственные протесты во французской столице, которые сначала были мирными, переросли в беспорядки - полиции пришлось применять спецсредства и эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво, пишет AP.

Стычки начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. Несколько авто были сожжены, а полиция применила водометы и световые гранаты.

Протестующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как передние двери здания были частично разрушены с помощью строительных инструментов.