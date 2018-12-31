В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в Западной Грузии.

Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в регионе Гурия в Западной Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга, пишет Эхо Кавказа в воскресенье, 6 января.

Подземные толчки зафиксировали в 16:35 по тбилисскому времени.

Эпицентр находился в трех километрах к юго-западу от районного центра Чохотаури, в селе Ахалшени.

Напомним, 30 декабря землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии в регионе Кахетия.

Также сообщалось, что сильное землетрясение произошло в Тибете.

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