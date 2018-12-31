Десантный корабль США идет в Черное море

Корабль может разместить на своем борту до 500 морских пехотинцев.

Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США на данный момент осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.

Об этом говорится в сообщении 6-о флота США в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

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Согласно ему, транзит корабля подтверждает позицию США относительно безопасности в Черном море и укрепляет прочные отношения с союзниками и партнерами НАТО в данном регионе.

По информации Украинского милитарного портала Министерства обороны, такой корабль может разместить на своем борту до 500 морских пехотинцев.

Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

Напомним, что ранее в Черное море зашло судно SLNC York с военным грузом, который уже дошел до порта Константа в Румынии.

Как сообщалось 6 декабря, глава ВМС Украины готов обменять себя на задержанных моряков.