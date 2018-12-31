В Афганистане из-за оползня на руднике погибли более 30 человек
В афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 6 января, из-за схода оползня в золотодобывающей шахте погиб 31 человек. Об этом сообщило агентство Pajhwok.
Отмечается, что инцидент произошел утром 6 января.
Оползень сошел в регионе под названием Шапу, где местные жители занимались поисками золота на глубине примерно 60 м.
По данным агентства, около десяти человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.
Местный депутат заявил, что в провинции, которая богата полезными ископаемыми, процветает незаконная добыча, что влечет за собой серьезные проблемы с безопасностью.
Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и поручил властям региона оказать им помощь.
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Ранее сообщалось, что в результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек.
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