Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Американец не выдержал 11-летнего ожидания казни и покончил с собой

Комментариев: 0
Осужденный Скотт Дозьер не выдержал длительного пребывания в тюрьме, во время которого его казнь неоднократно переносили.
Американец не выдержал 11-летнего ожидания казни и покончил с собой
В Неваде приговоренного к смертной казни Скотта Дозьера нашли мертвым в тюремной камере. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщила газета St. Louis Post-Dispatch.
 
По данным пресс-службы тюремного департамента, Дозьера обнаружили повешенным на простыне, привязанной к вентиляционному отверстию в его камере.
 
Правоохранители уверены, что осужденный совершил самоубийство. Ранее он заявил журналистам, что "жизнь в тюрьме - это не жизнь".
 
Дозьера приговорили к заключению за убийство мужчины в 2002 году. Позже следствие обнаружило улики, свидетельствующие о том, что он убил еще одного человека.
 
Это привело к ужесточению наказания.
 
В 2007 году мужчину приговорили к смертной казни, однако ее переносили из-за отсутствия необходимого препарата.
 
С момента последнего исполнения высшей меры наказания в штате утвердили новое вещество для инъекции. Адвокаты апеллировали к тому, что смерть, вызванная неопробованным препаратом, может причинить осужденному страдания, и добивались перенесения даты ее исполнения.
 
 
Напомним, в начале декабря 2018 года командующий Пятым флотом ВМС США Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Позже стало известно, что вице-адмирал совершил самоубийство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, тюрьма, самоубийство, заключенный, смертная казнь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь