Трамп: Я не обещал скорого вывода войск из Сирии
Военные США окончательно покинут страну только после победы над ИГ, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп отказался сообщить сроки вывода американских войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 6 января, передает Reuters.
"Мы выведем наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро. Но мы боремся с "Исламским государством", - отметил американский лидер.
Он также подчеркнул, что американское присутствие в Сирии имело "огромный эффект".
Ранее СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок.
Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных.
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью 3 января подтвердил, что операция по выводу войск с сирийской территории началась.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент