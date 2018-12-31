У британцев растет интерес к получению гражданства других стран ЕС

После новости о Brexit граждане Великобритании стали активнее запрашивать паспорта Германии, Ирландии и Испании.

Британцы стали активно получать гражданства других стран Евросоюза после новости о Brexit, сообщает dpa в воскресенье, 6 января.

По данным агентства, в 2015 году гражданство Германии получили 622 британца, в 2016 - 2865, а в 2017 - уже около 7,5 тысяч.

Таким образом, в 2017 году британцы оказались в Германии на втором месте по числу получивших немецкое гражданство иностранцев, первые - турки.

У граждан Великобритании также вырос интерес к получению паспортов Ирландии, Испании, Португалии, Болгарии, Италии, Швеции и Эстонии. Чуть меньший интерес они проявляют к гражданствам Австрии, Польши. Чехии и Греции.

Так, гражданство Ирландии в 2018 году запросили около 85 тысяч британцев, что на 22% больше по сравнению с 2017 годом.

Гражданство Испании за первые десять месяцев 2018 года запросили втрое больше британцев, чем всего в 2015 году, однако в абсолютных цифрах - это 622 человека.

Великобритания выходит из состава Евросоюза 29 марта 2019 года.

Брюссель и Лондон уже согласовали договор о порядке Brexit. Но эксперты считают маловероятным, что этот документ будет ратифицирован британским парламентом. Власти Великобритании готовятся к Brexit без соглашения с ЕС.

Источник: Русская служба DW

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