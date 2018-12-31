Землетрясение в Иране: пострадали более 70 человек

В районе ирано-иракской границы зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Большинство пострадавших получили легкие травмы.

На западе Ирана, недалеко от границы с Ираком, в воскресенье, 6 января, произошло землетрясение, в результате которого пострадали 75 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным главы медицинской службы Ирана, в результате подземных толчков в провинции Керманшах большинство пострадавших получили легкие травмы.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 15.42 воскресенья. Геологическая служба США первоначально установила его магнитуду на уровне 5,9, но позже снизила до 5,5.

Напомним, 25 ноября 2018 года на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате подземных толчков и последующих афтершоков пострадали более 548 человек.

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