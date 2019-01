Трамп подтвердил ликвидацию террориста Аль-Каиды

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что результате авиаудара США в Йемене был уничтожен один из самых разыскиваемых террористов Джамаль аль-Бадави. Об этом американский лидер написал в воскресенье, 6 января, в Twitter.

"Наши великие военные воздали справедливость погибшим при террористической атаке эсминца Коул в 2000 году морякам США. Мы только что убили руководителя этой атаки Джамаля аль-Бадави", - отметил Трамп.

Он также добавил, что работа США по борьбе с радикальным исламским терроризмом, в частности, с Аль-Каидой продолжается.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!