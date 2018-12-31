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Трамп подтвердил ликвидацию террориста Аль-Каиды

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ВВС США в Йемене убили Джамаля аль-Бадави, которого разыскивали с 2000 года после атаки на американский эсминец Коул.
Трамп подтвердил ликвидацию террориста Аль-Каиды

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что результате авиаудара США в Йемене был уничтожен один из самых разыскиваемых террористов Джамаль аль-Бадави. Об этом американский лидер написал в воскресенье, 6 января, в Twitter.

"Наши великие военные воздали справедливость погибшим при террористической атаке эсминца Коул в 2000 году морякам США. Мы только что убили руководителя этой атаки Джамаля аль-Бадави", - отметил Трамп.

Он также добавил, что работа США по борьбе с радикальным исламским терроризмом, в частности, с Аль-Каидой продолжается.


Ранее СМИ сообщили, что Джамаля аль-Бадави ликвидировали 1 января в йеменской провинции Мариб. Он погиб в результате авиаудара ВВС США, когда ехал на машине.

 

Аль-Бадави - член террористической группировки Аль-Каида, которого, в частности, обвиняют в атаке на эсминец Коул 12 октября 2000 года в порту Адена.

Тогда в корабль из состава Пятого флота США врезалась начиненная взрывчаткой моторная лодка. Погибли 17 моряков и еще 39 получили ранения.

Аль-Бадави дважды арестовывали, но ему каждый раз удавалось сбежать. За информацию, способствующую его поимке, США назначали награду в пять миллионов долларов.

 

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Теги: США, Аль-Каида, Йемен, Трамп, террорист, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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