Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола

"Его величество готовится вернуться в Келантан (один из штатов Малайзии - ред.), чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития, а также улучшения жизни населения", - отметили при дворе.

О причинах отречения 49-летнего короля не известно.

В конце ноября 2018 года СМИ сообщили, что монарх женился в РФ на победительнице конкурса Мисс Москва-2015 Оксане Воеводиной. По данным газеты, факт возможной коронации новой жены Мухаммада V вызвал неодобрение среди других правителей.

Малайзия является конституционной монархией. Король страны наделен церемониальными представительскими функциями и является главнокомандующим вооруженными силами. По его одобрению осуществляются принятие законов и назначение министров. При этом он должен прислушиваться к мнению парламента и правительства.

По законодательству Малайзии, должность короля является выборной. Главу государства избирают сроком на пять лет среди девяти султанов, правящих штатами страны.

Мухаммад V - султан штата Келантан. Его избрали королем в апреле 2016 года.