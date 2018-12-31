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В Пекине начались китайско-американские торговые переговоры

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Кортеж из более чем десяти машин американской дипмиссии прибыл к зданию министерства коммерции КНР. Переговоры будут длиться два дня.

В Пекине в понедельник, 7 января, стартовали торговые переговоры между США и Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

В прошлую пятницу в КНР проинформировали, что американская делегация 7-8 января посетит Китай для проведения торговых переговоров.

По данным издания, в 9.00 по местному времени кортеж из более чем десяти машин во главе с автомобилем с номерами посольства США, а также с американским флагом, прибыл к зданию министерства коммерции КНР.

Американскую делегацию возглавляет заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в числе делегатов заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

Как сообщал Корреспондент.netторговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Однако, в начале декабря, США и Китай договорились не вводить новые пошлины.

 

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Теги: США, Китай, переговоры, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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