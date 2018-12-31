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В двух аэропортах Берлина бастовали сотрудники

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Из-за забастовки были отменены ряд рейсов. Протестующие требовали поднятия зарплаты служащим охраны до 20 евро в час.
Несколько авиакомпаний отложили рейсы
Несколько авиакомпаний отложили рейсы
DPA

В двух аэропортах Берлина сотрудники службы безопасности в понедельник, 7 января, устроили забастовку, которая привела к нарушению рейсов, сообщает AP.

Отмечается, что профсоюз Ver.di призвал сотрудников аэропортов Тегель и Шенефельд немецкой столицы покинуть работу с 5 до 8:45 утра.

По данным информагентства DPA, авиакомпании, в частности Lufthansa, Easyjet, Ryanair и Аэрофлот, отменили рейсы накануне забастовки. Несколько рейсов были значительно задержаны.

В свою очередь в Ver.di заявили, что работодатели "спровоцировали" забастовку, предложив повышение заработной платы на 2% за два года.

Профсоюз хочет, чтобы почасовая зарплата всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составляла 20 евро. Ассоциация работодателей BDLS говорит, что такое повышение может составлять 30% в некоторых случаях.

Следующий раунд переговоров состоится 23 января.

Ранее в Германии из-за забастовки железнодорожников остановились поезда.

Напомним, 2 января инкассаторы в ФРГ устроили забастовку. Профсоюз Verdi грозил проблемами и требовал повысить зарплаты на 250 евро в месяц.

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Теги: Забастовки, Германия, аэропорт, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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