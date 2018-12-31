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В РФ заверили, что контролируют корабль ВМС США в Черном море

Комментариев: 5
Корабль ЧФ "Пытливый" "выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями" за Fort McHenry.
"Пытливый" следит за кораблем ВМС США
"Пытливый" следит за кораблем ВМС США
ТАСС

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Сторожевой корабль Черноморского флота “Пытливый“ наблюдает за действиями американского десантного корабля в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

В частности, сторожевой корабль Черноморского флота выполняет “комплекс мероприятий по контролю за действиями“ корабля ВМС США Fort McHenry, заверили в ведомстве.

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Корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 по московскому времени (20:00 по Киеву) 6 января 2019 года. 

По состоянию на 09:30 по Москве (8:30 в Киеве) 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца, отметили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.

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Теги: Минобороны РФ, ЧФ, Украина, Черное море, НАТо, ВМС США, корабль
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Комментариев (5)
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LatAlliensSuck    07.01.2019, 17:23
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Контролируют? И чем же они его "контролируют"? Своей жoпoй, заставив черных американских моряков засадить в нее свои длинные черные члены?
BROKER666    07.01.2019, 16:41
Оценка:  0
BROKER666
"Сопливый"?
SANDMAN    07.01.2019, 16:37
Оценка:  +3
SANDMAN
Больше подойдет - " Сцыкливый"
сильвер36    07.01.2019, 16:37
Оценка:  +2
сильвер36
а "подлиза" есть ? лучше его послать
Духовный_скреп    07.01.2019, 16:31
Оценка:  +4
Духовный_скреп
"Пытливый"...Уже от одного названия и смешно,и печально.Ракета "Авангард" с 27-ю махами на нём в боевой готовности,подмахивает?))
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