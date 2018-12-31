В РФ заверили, что контролируют корабль ВМС США в Черном море

Корабль ЧФ "Пытливый" "выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями" за Fort McHenry.

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Сторожевой корабль Черноморского флота “Пытливый“ наблюдает за действиями американского десантного корабля в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

В частности, сторожевой корабль Черноморского флота выполняет “комплекс мероприятий по контролю за действиями“ корабля ВМС США Fort McHenry, заверили в ведомстве.

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Корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 по московскому времени (20:00 по Киеву) 6 января 2019 года.

По состоянию на 09:30 по Москве (8:30 в Киеве) 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца, отметили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.